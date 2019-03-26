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最「殺」美債ETF 管理費降到0.07%

2019-03-26 16:26經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

【記者趙于萱／台北報導】美中貿易談判進入深水區，加上聯準會（Fed）鴿派談話市場解讀分歧，防禦需求推動美公債ETF重返募集焦點，包括中國信託投信最新募集美國政府20年以上債券ETF，加上更早前元大、群益等發行，合計多達七家投信有美債產品。

投信投顧公會統計，本土近20家投信中，有九家已加入債券ETF發行，其中規模最大、募集最熱的類型集中投資等級債，迄今規模達2,000億元，公債在債券ETF問市早期一度紅火，其後有段時間退潮，至近期規模逐漸成長，又吸引投信發行。

除元大、國泰、富邦三大最早發行的投信，目前群益、復華、凱基也有公債ETF，本周再有中信投信募集，多達七家投信都搶進，產品數上看15檔。

中國信託投資等級債券ETF傘型基金經理人張勝原表示，中信此次一口氣募集三檔ETF，包括大陸國債及政策性金融債、美元投資級債及美國公債，最短的美元投資級債存續期約五年，最長的美債達到15年至30年，成分、天期及收益設計皆具高代表性。

中信增設公債產品線，除因應機構投資人的收益目標，更重要是美國公債具備高流通性、高信評及安全度，一般投資人從事股債配置，也能把這類資產納入。

張勝原指出，中國信託美國政府20年期以上債券ETF還有一項特色，就是為投資人設計低管理成本，該基金有四個費率級距，若規模低於30億元，每年的管理費率僅0.07%，增加到200億元、500億元，還會降到0.05%、0.04%。

對照公會統計至2月數據，目前已成立的美國公債ETF中，成本設計最低是剛成立的群益25年以上美國政府債券ETF，管理費率介於0.1%-0.12%，中信以0.07%再創最低，堪稱是最「殺」的美債ETF。

業者預期，由於短線美股波動放大，美國10年期公債殖利率可能下探2.3%關口，26日晚間一度跌破2.4%，上方則以2.6%為壓力，投資人可於2.5%-2.6%區間分批布局。

中國信託投信募集中的三檔債券ETF。資料來源：中信投信
中國信託投信募集中的三檔債券ETF。資料來源：中信投信
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