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台股低量反彈 權證以盤待變

2019-03-26 15:22經濟日報 記者周克威╱即時報導

台股今（26）日在美股反彈，PCB等族群維繫人氣，緯創家族亦表現不錯中，終場指數上漲79點、以10,559點做收；隨現貨市場指數走弱，投資人以權證進場試單，交投最熱絡的權證，為連結台積電（2330）的台積電群益87購04（034647）最受市場青睞。

因美股止跌激勵，台股今日指數以上漲27.2點開出，朝回補前一交易日的下向跳空缺口努力，蘋果春季發表會釋放訊息未被市場看好，蘋果股價收跌，雖並未影響台股蘋概股反彈，只是攻擊力道並不強，尾盤藉由權值股的拉抬，指數以今日最高點作收。

台股雖止跌反彈，但量能縮減至千億元水準，權證市場方面，整體權證市場成交金額也縮小為20.58億元，占大盤比重為1.54%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為16.63億元，認售權證成交金額為3.94億元，認購權證成交金額占總成交金額80.82%；認購、認售比值為4.21倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結台積電的台積電群益87購04，成交金額為864萬元；認售排名第一的是，連結元大台灣50（0050）的台灣50國泰8B售01（06607P），成交金額為645萬元。

其中，值得注意的是，從台股量價結構來看，本波大盤沿5日線緩步趨堅，由於指數進入去年崩盤套牢區遇壓而返，但到目前為止，年線並未失守，算是強勢整理；值得注意的是上升中的月線即將上穿年線，若能成型，對多頭來說自然是如虎添翼。

認售權證台積電

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