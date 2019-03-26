保瑞去年EPS 15.91元 股利配發6元

2019-03-26 15:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



保瑞藥業（6472）董事長盛保熙今（26）日表示，該公司未來營運可望維持穩定向上格局，而為了讓公司邁向國際化的目標，未來將持續尋求適合的收購標的。

保瑞25日召開董事會通過去年財報，稅後純益為新台幣4.45億元，每股稅後純益達15.91元，成績亮眼。此外，董事會決議對去年盈餘擬配發每股6元股利，其中現金股利及股票股利各為3元，配發率達37.71%，排除提列特別盈餘公積2.24億後配發率達80%，投資人除可以無償配發3元股票股利外，另以25日收盤價126元計算，現金殖利率可達2.38%，同時滿足定存族及追資本利得之投資人需求。

保瑞2018年財報表現亮眼，除本業收入大躍進外，主要因第三季認列收購益邦製藥的廉價收益2.4億元業外收入，對每股獲利貢獻逾8元，使得前三季EPS累計就達12.73元，大賺逾一個股本，全年EPS更達15.91元。

保瑞今年2月營收9,501萬元，較去年同期成長248.82％，成長最主要原因是來自於去年3月起合併益邦後出貨量倍增所致，而下半年因台南廠訂單滿手，且與衛采的第二個五年合約最近剛簽訂，看好國際代工訂單，產品供應全球，可望貢獻營收持續成長。

在益邦部分，目前主要業務是為Amneal&Impax代工，而主要代工產品帕金森氏症品牌藥Rytary銷量相當好，且毛利相對高，預期也將帶動整體營收向上。

保瑞表示，與美國Vitruvias Therapeutics Inc.所簽訂的治療低血鉀症Potassium Chloride ER之口服緩釋劑型藥(KCL)代工合作案目前正在試製準備做臨床，估計2020年即可開始對營運產生貢獻， 此外，亦仍有多家國外藥廠洽談合作計畫，而益邦目前仍保有相當的生產能量，將可滿足未來之訂單需求，並有助於益邦代工業務的提升。

展望未來，保瑞除穩定提升台南廠及益邦之代工業務外，同時專注於增加大型全球製劑委託研究開發暨生產服務(CDMO)客戶訂單，積極達到二十億錠生產規模，在藥品經銷和代理上也將有所進展，目標2019年取得治療帕金森氏症品牌藥Rytary台灣經銷藥證，2020年讓以治療低血鉀症Potassium Chloride ER藥品也能在台灣上市，該公司亦持續投入新產品線及研發，努力成為一家全方位之國際藥品大廠。