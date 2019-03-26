聚焦年輕族群 台灣之星快閃五日祭單門號399吃到飽

2019-03-26 14:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣之星自2015年起領先業界，首創推出以年齡為基準的「U25學生」專案，成為台灣第一家經營學生族群的電信業者，青年節前，今(26)日宣布推出快閃五日U25限時下殺活動，號召全國青年，單辦門號月租399(原月租699) 4G不限速上網吃到飽，月租現省3,600元；月租799 4G不限速上網吃到飽，搭配iPhone手機最高現省16,700元。

台灣之星指出，3/27(三)至3/31(日)止推出快閃專案，符合「U25學生」資格，不限身分、免驗學生證，凡25歲以下就可享學生專屬優惠，申辦4G單辦門號月租699資費方案，月租費月月折300元，每月只要399元就可享網速最高500Mbps不限速4G上網吃到飽，網內互打免費、網外免費通話45分鐘，網外免費分鐘數用完後，網外/市話每分鐘更只要2元。

針對想換機的學生族群，台灣之星祭出搭配手機專案限時好康，iPhone X手機破盤直殺，申辦4G月租799資費方案，搭配iPhone X 256G，手機24,800元，現省16,700元(原廠售價41,500)。

另外，精選手機下殺0元，申辦4G月租599資費方案，搭配小米紅米Note 5/Note 6 Pro、Samsung Galaxy J4+與HTC Desire 12+等Android精選機款，手機專案價0元起，再享不限速4G上網吃到飽、網內互打免費，及網外免費通話65分鐘。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，這次在329青年節推出『快閃五日 U25限時下殺』，除4G單辦門號月租699資費方案月租費月月折300外，搭配手機專案優惠更貼近『U25學生』喜好，考量他們在申辦搭配手機專案時，有近3成選擇iPhone系列手機，其次為Android作業系統的小米與三星手機，特別針對這些熱銷品牌機款，推出專屬優惠。