蘋概三王帶動 台股漲79點收10559

2019-03-26 13:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



台股。聯合報系資料照 分享 facebook

儘管周一美股跌多漲少，不過整體表現已相對回穩，帶動台股今日開盤一舉收復10,500點及十日均線，盤中在蘋概三王的帶動下，企圖挑戰五日均線，終場上漲79.722點，以10,559.20點作收，為今日最高，成交量1028.3億元。

昨日美股走勢呈現弱勢震盪，由於投資人觀望美中貿易談判發展，而且全球經濟前景疑慮難除，使得美債持續排擠股市資金。另外，科技巨頭蘋果雖然舉辦春季發表會，不過股價表現疲弱，引領科技股下跌，終場四大指數跌多漲少，不過跌幅已經大幅收斂。而今日亞洲主要股市表現漲跌互見，以日股走揚逾1.8%表現最為強勁，台股、韓股、港股小幅走漲，陸股則小幅下跌。

蘋果周一舉行春季發表會，即使官網上有新版iPad mini、iPad Air、iMac與二代 AirPods等產品更新，不過此次發表會並未現身，取而代之的是蘋果提出四項新服務，市場認為缺乏亮點及關鍵細節，導致周一蘋果股價下跌1.21%，對美股的拖累最大。不過台廠蘋概股並未受影響，蘋概三雄台積電走揚逾1%、鴻海小漲近1%，大立光走揚逾2%，康控-KY走揚逾6%，GIS-KY、燿華走揚逾1%，英業達也小幅走揚。

其餘盤面焦點族群部分，智慧城市展今(26)日開展，帶動網通股漲勢，其中智邦盤中一度走揚逾3%，寫下2000年4月以來新高，智易、友訊漲幅約2%，明泰走揚約1％等等。