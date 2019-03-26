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飆漲的印度股市 還能買嗎？

2019-03-26 13:09經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

印度股市可說是近期基金經理人推薦的明牌之一，但短線漲多的印度股市還能買嗎？如果可以買，不同風險屬性的投資人又該如何買？

印度國會大選進入倒數二周，預訂4月11日至5月19日分七階段舉行並預計5月23日計票，今年來市場反應莫迪總理能否連任的擔憂，以致印度股市表現落後整體亞股。富蘭克林證券投顧表示，若莫迪所屬的人民黨執政聯盟能順利取得過半席次組成政府將有利後續印股盤勢；但若由國大黨組成執政聯盟，改革進展可能放緩，短期確實可能壓抑印股表現，但國大黨並非民粹政府亦不至推翻莫迪政府推動的改革，中長期對於印度經濟與金融市場影響應為中性。

反映漲幅落後，印股在2月下旬突然大漲，從35252點一路飆到38564點，短線超快速漲勢，反而讓投資人心驚驚。富蘭克林證券投顧不諱言，預期越接近選舉，印度股市恐因選舉不確定性而陷入震盪，但在基本面支撐下，伺選舉干擾塵埃落定後，企業獲利及經濟復甦仍將扶助印度股市重啟漲勢，建議投資人可採逢震盪加碼或定期定額策略介入印度股票型基金，或以亞洲區域型股票基金參與，穩健型投資人可透過新興市場債券型基金參與印度長線行情。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加表示，不論5月選舉結果為何，基於印度政府必須維持財政紀律政策，預期不至於會有太大幅度的政策變化以及擴大惠民政策的空間。

蘇庫瑪．拉加認為，印度總理莫迪2014年執政以來陸續實施建置GST消費稅、修改銀行破產法、為銀行業注資、提高各產業外資直接投資限制、來印度製造等多項政策改革，推動印度成為全球成長最為快速的經濟體之一，2018年GDP成長率達7.3%。現階段的經濟狀況強健、足以抵擋短線衝擊。印度持續受惠於有利的人口結構優勢、基礎建設投資、都市消費動能成長、薪資所得水準提升等結構型成長因素驅動，尤其整體國內消費有望在2030年之前達到6兆美元規模，減稅與政府支出成長，搭配民間部門資本支出增加，皆有助於進一步推動印度經濟成長。過去幾年受到換鈔政策、GST消費稅制實施、銀行業打銷不良貸款等因素影響，衝擊印度企業獲利動能，惟現階段印度正處於企業獲利成長的轉折點，未來獲利動能將逐步改善。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，印度選情雖有些緊繃，然而印度反對黨與目前執政黨政見差異沒有太大，例如有些仍贊同GST消費稅、有些仍贊同開放外資投資不同產業、有些贊同農業政策，因此即使政權轉換也不會陷入絕境。麥可．哈森泰博指出，現階段新興債市的投資機會很多，其中印度是我們看好的標的之一。著眼印度5年期當地公債殖利率超過6%，但卻擁有投資等級的主權信評，而印度通膨已減緩，給予央行有繼續降息的空間，加上央行積極於公開市場釋金，也有助於壓低利率，締造債券資本利得空間。以投資組合的風險調整後的報酬預期評估，我們認為目前印度債券上漲潛力高於盧比，對盧比採取部分避險策略，未來將持續觀察經常帳狀況，再決定是否增持印度盧比部位。

印度消費稅

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