亞系外資升目標價 緯創爆量5萬張

2019-03-26 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



代工大廠緯創（3231）去年每股盈餘1.76元，為近5年高點。對此，三大外資出示最新報告，給予緯創目標價區間為20至26.6元，亞系外資看好緯創穩健增長及多元化佈局，將目標價從21.元調升至25.3元，帶動今（26）日股價一度來到23.15元，盤中漲幅逾2%，成交張數爆量到5萬張。

緯創去年營收8,895.4億元，年增6.4%;毛利率4.2%，年增0.4個百分點;營益率1.2%，年增0.5個百分比;在毛利率、營益率雙雙成長下，帶動稅後淨利來到49.08億元，年增26.3%;每股盈餘1.76元，優於2017年1.48元水準。

緯創2018年第4季單季合併營收為2,554.9億元，季增12.2%、年減2.3%;毛利率4.4%，季增0.3、年增0.8個百分點;營益率1.6%，季增0.4、年增0.7個百分點;稅後淨利21.14億元，季增70.3%、年增31.9%，單季每股盈餘為0.76元。

對此，三大外資出示最新報告，普遍認為緯創第四季表現優於預期，給予目標價區間為20至26.6元，美系及亞系外資投資評等皆為「買進」。

亞系外資對緯創穩健成長及多元化產品線持樂觀態度，在三家iPhone代工廠裡面，緯創定位性最佳，主因伺服器業務穩定成長，相對低的手機業務將抵消iPhone前景疲軟的影響，且緯創是目前唯一在中國以外設置iPhone代工廠的廠商。故此，亞系外資將緯創目標價從21.5升至25.3元，投資評等為「買進」。

美系外資指出，緯創印度廠儘管目前貢獻有限，但該市場仍在成長。此外，鑑於中美貿易戰緊張情勢，緯創已完成第一階段全球產能轉移，包含菲律賓、墨西哥、捷克及印度。

緯創樂觀今年PC及伺服器業務，董事長林憲銘指出，伺服器去年雙位數增長，今年受惠新客戶動能，預期增幅優於其他產品線。法人預估，伺服器有望維持兩位數年增長，至於筆電、桌機、顯示器等業務，今年也將有個位數成長。

法人指出，緯創今年手機業務營收佔比下滑至18%，營業額年減超過29％，預期今年還會持續減少。林憲銘強調，手機事業目前雖仍虧損，但近年在進行策略性轉型及調整後，雖然預期今年來自於印度廠的挹注仍有限，但今年仍往損平轉正努力。

同時，緯創董事會決議去年股利分派，每股配發現金股利1.5元。以作（25）日收盤價22.25元計算，殖利率約為6.74%。