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富邦多元收益II ETF傘型基金 27日正式掛牌

2019-03-26 11:52經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

富邦多元收益II ETF傘型基金明(27)日將正式掛牌，其中富邦中國中証中小500 ETF基金(股票簡稱：富邦中証500、股票代號：00783)將於臺灣證券交易所上市，富邦中國美元投資等級債券ETF基金(證券簡稱：富邦中國投等債、證券代號：00784B)及富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金(證券簡稱：富邦金融投等債、證券代號：00785B)則於櫃買中心上櫃。

富邦中國中証中小500 ETF經理人楊貽甯表示，隨著兩會正式閉幕，短線A股在急漲過後，市場或有獲利了結賣壓，大盤若修正5%內尚屬合理，預期第二波漲勢發動將回歸基本面。

中國兩會召開期間，官方透露下一步改革計劃，深化增值稅改革是今年減稅降費的核心內容，一方面注重突出普惠性，確保主要行業稅負明顯降低；另一方面，注重與稅制改革相銜接，從2017年7月1日增值稅稅率由4檔簡併到3檔之後，歷經兩次進一步調整至13%、9%、6%等3檔，將有利於繼續推進增值稅稅率3檔併2檔。

楊貽甯觀察，受到中國證監會關注非法場外配置、川習會延至6月的影響，近期A股走勢呈現高檔震盪，預期年初以來的跌深反彈資金行情已走到一個段落，而在中國基本面下行的過程，業績看好的公司將在盤整中脫穎而出。其中中証小盤500指數中，半數以上公司屬於中國戰略新興產業，其中新一代信息技術、生物、高端裝備製造佔據了超過50%的權重。加上中証小盤500指數估值評價仍相較其歷史位置偏低，長期持續看好。

此外，5月MSCI將提高A股納入權重由5%至10%，並以10%的權重加入中國創業板大型股（首次納入），8月將進一步提升中國大型股納入權重至15%；最後11月將中國大型股納入權重再提升至20%，並以新權重納入中型股（含創業板），楊貽甯指出，根據MSCI評估報告，此次A股納入因子提升3倍至20%，預計將吸引高達679億美元的增量資金流入A股，其中有逾823億人民幣的資金將流入中型股與創業板股，顯示後市A股資金行情不看淡，短期只要回檔修正，反提供另一個進場布局的好時點。

富邦中國中証中小500 ETF基金追蹤指數即為中証小盤500指數，楊貽甯建議，由於中証小盤500指數目前本益比遠低於10年均值，預期今年在改革紅利釋放，及降準釋放寬鬆發酵下，獲利成長有利股市向上，看好中小型股的表現，現在布局中小型股正是時候。

至於另外兩檔子基金，富邦中國美元投資等級債券ETF追蹤的富時中國美元投資等級債指數，鎖定中國美元投資等級債；富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF追蹤的富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數，成分股將挑選基本面展望佳、受惠政策題材面挹注及未來前景看好利基型銀行產業。

富邦金ETFA股

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