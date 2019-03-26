新唐伺服器、MCU出貨回溫 股價反彈

2019-03-26 10:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



新唐（4919）受惠於伺服器需求回溫及MCU打入遊戲機供應鏈出貨放量，今日股價率先反彈，盤中一度至53.5元，漲幅4.9%，線型呈現多頭排列。

新唐第一季淡季之後，營運可望逐季回溫，銷往美國的伺服器在生產基地轉移完成，新唐美系伺服器客戶訂單開始增加，伺服器遠端控制晶片及可信賴平台同步重回成長軌道。另外，今年再MCU成長力道強勁，以8位元及32位元Cortex M0為主，其中Audio MCU為新唐發展重點，去年成功打入遊戲機，小量出貨，今年出貨量可望持續放大。