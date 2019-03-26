蘋果4大服務亮相 蘋概三王止血反攻

2019-03-26 10:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



蘋果數位服務並不符合分析師的期待。 路透 分享 facebook

蘋果春季發表會登場，今(26)日凌晨發表Apple TV+、Apple News+、 Apple Arcade等涵蓋影音、新聞、遊戲的三種新服務，另外還有新信用卡Apple Card，一共有四大服務一起亮相，強打「軟體服務」，雖然蘋果股價收跌，但台灣蘋概股則是止跌反彈，蘋概三王止血帶頭反攻，尤以股王大立光(3008)盤中漲幅逾1%，表現最強。

蘋果在春季發表會前搶先亮相平板等新品，發表會現場則是主打四大服務，其中以進軍原創內容最受外界矚目，宣布推出Apple TV+影片串流服務，內容包括獨家綜藝節目、紀錄片、J. J. Abrams、史蒂芬史匹柏、奧塔薇亞史班森等人所製作的電影等；Apple TV+預訂今年秋季登場。

Apple News+每月訂閱費用為9.99美元，可閱覽300多種雜誌內容，另外還有The Skimm、TechCrunch、洛杉磯時報、華爾街日報等；Apple Arcade是蘋果新推出的遊戲服務，預計秋季推出，蘋果正與多家遊戲商合作，將推出遊戲，目前包括遊戲內容及費用等則還未公布；蘋果同時宣布推出Apple Card，與高盛合作推出信用卡，將會存在Wallet應用程式內，具備支出追蹤等記帳功能。

蘋果發表會後股價下跌作收，但是台灣蘋概股卻出現反彈，今日由蘋概三王領軍，大立光開高走高，盤中漲幅1.44%，台積電也止跌，以243元開出後一度拉升至244 元，盤中漲幅0.41%，鴻海也是上漲表現，蘋概三王齊漲，台股大盤指數也止跌，開高重新站上10,500點之上，盤中一度拉升至10,552.82點。