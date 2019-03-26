蘋果春季推4大新服務 股價反走低的原因是…

2019-03-26 09:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



蘋果春季新品發表會推出四大服務類產品，周一股價反而走低，收盤下跌1.21%收188.74美元。法人認為，蘋果電腦目前營收與獲利主軸，仍是硬體業務，服務類收入占營收比重約10~15%，四大新服務效益有待觀察。

蘋果四大新服務分別是Apple News+、Apple Card、Apple Arcade 、Apple TV+。其中，AppleNews+，此訂閱服務除了有更多的新聞內容外，新增300多項新聞雜誌可供訂閱，另外與洛杉磯時報、華爾街日報進行合作，以閱讀即時新聞，此訂閱服務每月為 9.9美元，可同時六人使用此服務，今年秋天於歐洲與英國開放。

Apple Card信用卡部分，蘋果與高盛銀行、Master card合作推出Apple Card，每筆消費都有現金回饋機制，在Apple Store或iTunes等購買Apple商品可得到3%回饋，使用 Apple Pay購買任何商品可以得到2%回饋，單純使用信用卡購物也有1%回饋且沒有上限。

遊戲訂閱 Apple Arcade，有100多款全新遊戲可供選擇，一樣可透過家庭共享機制讓六人同時使用，目前則尚未公布訂閱價格。

Apple TV+是發表會重點，其中包含更多的原創內容將於第3季上線，亦可觀看第三方影音內容，目前同樣尚未公布訂閱價格。

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