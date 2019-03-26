淘帝-KY拓展線上線下通路 品牌能見度提升
淘帝-KY(2929) 2018年全年合併營收達新台幣67.65億元，較去年同期成長14.34％，惟受到2018年受匯率波動影響，兌換損失為0.61億元，較前一年度的兑換利益0.49億元有所差異，2018年稅後淨利達9.54億元、每股盈餘(EPS) 11.56元。
淘帝-KY旗下TOPBI品牌市占率表現，隨著近幾年中國童裝市場規模擴大而走升，該公司積極推動線上、線下通路齊步擴張計畫，線下實體門市提升至2018年的1,600間，電商領域布局亦有斬獲，電商占比提高至4％。
淘帝-KY近年來持續朝向快時尚領域發展，優化童裝產品組合，加上TOPBI品牌銷售規模放大，推升各類童裝款式採購量增加，同步增強淘帝-KY對生產供應商優化管理與議價能力，搭配公司穩定維持每年行銷預算占整體營收13％~15％控管，毛利率、營業利益率保持38.86％、19.83％水準。
展望2019年第1季，淘帝-KY持審慎樂觀看法。淘帝-K將持續在旗下25個代理商以每年3-5％展店速度穩定擴張銷售據點的基礎下，集中資源投入電商領域布局，衝刺線上會員人數，集中資源投入電商領域布局，增加線上電商、專業嬰童招商平台等廣告投放比例，同步搭配線上促銷及線下門市活動推廣，衝刺線上會員人數，以利TOPBI品牌知名度與能見度提升。
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