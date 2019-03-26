外資回頭買 瑞儀股價反彈上攻

2019-03-26 09:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



背光模組廠瑞儀（6176）今日受惠台股大盤由黑翻紅激勵，股價上攻，日K中止連三黑，盤中最高一度漲至98.4元。觀察籌碼面，外資轉賣為買，中止連兩賣，持股比例再度回到74%；投信轉賣，自營商則連賣四日，形成土洋對作；在外資回頭挹注下，三大法人轉賣為買，中止連三賣。

瑞儀為蘋果iPad背光模組獨家供應商，蘋果近期發表新款10.5吋iPad Air和7.9吋iPad Mini，正式開賣日期尚未公布，不過新品亮相，替瑞儀業績增添想像空間。瑞儀今年受惠蘋果商機，淡季不淡，累計前兩個月營收達95.69億元，年增26.5%。