元富證推擬真交易平台 宣導說明會全台巡迴開講

2019-03-26 09:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



隨著逐筆交易新制即將於2020年上線，元富證券為使投資人逐步適應交易制度的改變，同步推出自行建置的擬真平台，並從4月起將於全台舉辦10場客戶宣導說明會，為投資人解析逐筆交易新制度。

元富證券總經理李明輝表示，逐筆交易制度能提升台灣股市交易效能、增加交易資訊透明度，讓台股與國際制度接軌，元富證券在確認主管機關逐筆交易制度的政策方向後，便著手自行建置擬真平台，盼提供投資人在證交所的公版平台外，有更多模擬嘗試的機會。

4月起，元富證券將於北、中、南舉辦共計10場客戶宣導說明會，針對元富證券內、外部客戶，說明包含逐筆交易制度、擬真平台操作簡介、主管機關活動推廣等三大主題，希望藉此讓投資人及早體驗逐筆交易的速度，熟悉逐筆交易的下單方式及介面，屆時新制上線時，便能順利進行交易。

李明輝建議，逐筆交易新制對以快速下單搶價差為主的投資人有較大之影響，需即早適應，調整原先的下單習慣，可多利用擬真平台熟悉新交易制度，擬真交易平台交易時間為台股一般交易日盤後下午2時30分至5時，客戶須以真實帳號進行模擬交易。投資人在體驗之餘，也可參加證交所的獎勵活動，活動時間自4月1日至明年3月23日止，只要投資人於擬真平台活動網頁完成註冊，之後每交易日於元富證券擬真平台完成三筆不同新式委託且成交，即可參加活動，活動內容包含天天抽、月月換、周周抽及問券抽獎，獎品價值總金超過新台幣千萬元。