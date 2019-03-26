元大證推逐筆交易 擬真交易送遊輪行

2019-03-26 09:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台股交易市場將在2020年3月實施「逐筆交易」，元大證券為了讓投資人搶先體驗逐筆交易「隨到隨撮、立即成交」的速度感及多元委託方式，與臺灣證券交易所同步於今年3月25日在投資先生APP推出擬真交易平台，讓投資人可以在交易日盤後14:30-17:00時段進行模擬交易。此外，從4月份起，使用投資先生APP及擬真平台交易，毎月再抽三萬元的公主號遊輪旅遊金等好禮！

逐筆交易新制無論在撮合速度、成交價格及委託種類都與現行的集合競價制度大不相同。元大證券為讓投資人能無痛適應逐筆交易新制，除了提供逐筆交易教學網站、懶人包動畫以及逐筆交易介紹的漫畫外，同時亦推出擬真平台，供投資人體驗逐筆交易新制。

元大證券擬真平台有三大特色，第一，使用手機即可體驗。投資人只要點開投資先生APP就能以真實帳號直接進行模擬交易，搶先感受逐筆交易新制「隨到隨撮、立即成交」的高交易效率。第二，提供完整虛擬實境。元大證券擬真平台包含全部新種委託與帳務系統，讓投資人能搶先嘗試各種委託單的策略運用。第三，直覺操作動線。為使投資人無痛適應新介面的門檻，元大證券擬真平台操作方式與投資先生APP相同，投資人可直接於報價頁點擊個股價格直接前往下單！

元大證券投資先生上架甫半年下載量已突破24萬人次，其全方位的功能、智能選股以及流暢的動線設計，除了廣受投資人好評外，更分別獲得了經濟部工業局舉辦的【2018數位內容產品獎-行動應用類】及財訊雜誌「最佳平面行銷獎」的殊榮。元大證券為回饋投資人的支持，將於今（2019）年4月推出「使用投資先生APP及擬真平台交易」抽獎活動，月月送出三萬元遊輪旅遊金、Dyson吹風機、雀巢咖啡機等88項好禮！