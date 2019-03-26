群益證逐筆擬真上線 領先體驗交易系統超速升級

2019-03-26 09:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台灣證交所舉辦逐筆交易擬真平台啓用典禮，群益金鼎證券總經理賈中道受邀出席，一同宣告逐筆交易擬真系統搶先上線！群益金鼎證券搭配證交所新制同步推出全新證券電子下單行動系統，利用逐筆撮合的特性，方便投資人快速熟悉逐筆交易下單模式。群益全面將交易系統升級，可搭配智慧單功能及交易所開放體驗時間（交易日14:30至17:00的盤後時段）進行模擬交易，讓群益客戶領先體驗交易系統升級快感。

「客戶至上、與時俱進」一直以來都是群益金鼎證券目標理念，這次配合證交所推廣重大新制。賈中道表示：「為了讓我們的客戶能夠提前熟悉新形態的交易制度，群益早在多年前就開始進行交易系統、設備、線路環境的盤點準備，逐步進行各項開發、功能測試，不管是軟體還是硬體設備都做了更新升級。『極速穩健 全面啟動』，現在我們已經準備好了！歡迎所有投資人都能到群益來開戶，體驗最穩健的下單系統，享受交易速度的快感！」

證券交易重大變革「逐筆撮合」新制即將在2020年3月23日正式上線，將由現行的集合競價改為逐筆撮合交易，實施時段為盤中9:00至13:25，開收盤（8:30至9:00、13:25至13:30）仍維持集合競價。逐筆交易新制與舊制有三大改變重點，首先是五秒集合競價改為單到隨即撮合，交易效率提升、行情揭露更透明即時。第二是新增限價IOC、FOK；市價ROC、IOC、FOK等五種委託單別，讓投資更具彈性。第三是新增委託改價、瞬間價格穩定措施等兩大功能。