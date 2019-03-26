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憂經濟衰退 法人：資金可望轉至業績獲利、高殖利率股

2019-03-26 09:06經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

美債殖利率曲線反轉引起的經濟衰退疑慮揮之不去，再加上蘋果揭露影片串流服務後股價漲多拉回，使得美股標準普爾500指數周一續軟，但波音勁揚卻帶動道瓊工業平均指數逆勢收高。

法人分析，台股加權指數周一跳空下跌回測，目前判斷外資多空企圖在月線10,406點需強力防守，而國際股市重要波段支撐則是在季線，在3月底還有季底作帳的買盤，且若外資籌碼並未大幅轉空下，指數維持區間震盪整理的機率較高。

群益投顧認為，盤勢短期承壓，壓力來自於對經濟成長的擔憂，題材股、轉機股短期強攻意願預估下降，資金可望轉至業績獲利股、高殖利率股停泊。

高殖利率外資台股

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