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王世堅不當諧星犧牲大！韓國瑜不從政可做這個

今日台股盤前重點掃描

2019-03-26 07:25經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

一、成長疑慮令美股小跌 蘋果發布新服務後股價走低

美股標普500指數周一震盪走低，因投資人對全球經濟成長放緩的疑慮揮之不去；蘋果公布新的影音串流媒體服務，股價收跌1.2%。道瓊工業指數收高14.51點或0.06%，報25,516.83點；標普500指數下跌2.35點或0.08%，報2,798.36點；那斯達克指數下降5.13點或0.07%，報7,637.54點。

二、國泰金好威 帳上虧千億變賺錢

國泰金去年受到股、債市第4季大幅波動影響，一年金融資產未實現評價損失超過1,247億元，股東權益報酬率也跌破10%、降至8.8%。國泰金昨（25）日於法說會上透露，截至目前最新統計，未實現評價損益已全數轉為正數，達300億元左右。

三、健喬入主瑞安 拓展藥品版圖

利基藥廠健喬信元整併案再下一城，該公司昨（25）日宣布，以1.9億元收購瑞安大藥廠（簡稱瑞安) 67.73%股權，每股購買價格8.05元，瑞安將成為健喬集團子公司。

四、法人緊抱股 強勢

美股大跌，台股昨（25）日開低大跌159點，外資、投信、自營商雖同步調節，但賣超僅62億元，部分個股因買盤「不離不棄」，更逆風展現強勢走勢，如緯創（3231）、健鼎等，強吸市場目光。

五、嘉澤去年EPS 17.21元

嘉澤（3533）昨（25）日公布2018年稅後純益16.08億元，年增68.2%，創2010年以來新高，2018每股稅後純益（EPS）17.21元，較2017年EPS 10.23元大增。嘉澤昨天股價逆勢收紅，上漲3.5元，收249.5元，成交量1,000多張。嘉澤去年第4季稅後純益4.82億元，季減2.4%，較2017年第4季稅後純益1.87億元倍數以上成長，去年第4季EPS為5.17元。

六、漢唐超大方 配息10元

設備廠去年營運大豐收，漢唐（2404）、盟立董事會昨（25）日均通過去年財報及股利分配案。漢唐去年每股純益9.42元，將配發10元現金股利，遠優於前二年均配6元的水準。盟立擬配每股3.3元現金股利，較去年度的1.5元倍增。

七、緯創獲利靚 股息1.5元

緯創（3231）昨（25）日公布去年全年稅後純益達49.08億元，年增26.33%，是2014年以來新高，每股純益1.76元，董事長林憲銘表示，今年全產品線仍將小幅成長。緯創董事會也決議股利分派案，每股配發現金股利1.5元。因應未來發展之資金需求，董事會通過擬於不超過2.6億股額度內，屆時視市場狀況及公司需求，擇適當時機及籌資工具辦理。緯創昨天上漲0.5元，收22.25元。

國泰金股利

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