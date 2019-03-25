廣宇去年EPS 2.29元 擬配發1.1元現金股利

2019-03-25 20:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



廣宇今（25）日公布2018年稅後純益11.85億元，創2010年以來新高，年增71%，2018年每股稅後純益（EPS）2.29元，較2017年EPS1.33元大增，並擬配發1.1元現金股利，盈餘配發率約48%。

廣宇2018年第4季稅後純益2.34億元，季減48.9%，年增24.4%，主要是受到淡季效應影響，使得獲利出現季減，2018年第4季EPS約0.47元。廣宇去年受到日系遊戲機拉貨，帶動在PCB出貨暢旺下，推升去年第3季獲利創下單季新高，也使得2018年業績拉出長紅。

展望2019年，法人表示，廣宇1、2月呈現下滑狀態，主要是受到淡季效應，以及工作天數減少的影響，預期第1季業績表現恐呈現衰退，不過，隨著旺季逐步到來，預期第2季業績有機會開始回升。

廣宇產品為PCB、連接器及線材等，PCB以光電板及遊戲機相關產品為主，連接器及連接線，以電腦周邊相關電源線等產品為主，鴻海集團入主夏普後，廣宇順利成為夏普供應商，也開始代銷群創面板與夏普的面板、光學元件等，帶動業績持續走高。

針對中美貿易大戰，美國對連接器與連接線課徵10%關稅，但美國市場只占廣宇營收比重5%，影響不大，該公司將以台灣新店廠、泰國廠與馬來西亞廠做因應。

廣宇目前PCB在大陸煙台生產，連接器與連接線在江西豐城、東莞、泰國與馬來西亞檳城生產。