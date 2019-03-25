嘉澤去年EPS 17.21元 擬配發8.7元現金股利

2019-03-25 20:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



嘉澤今（25）日公布2018年稅後純益16.08億元，年增68.2%，創2010年以來新高，2018年每股稅後純益（EPS）17.21元，較2017年EPS10.23元大增。

嘉澤2018年第4季稅後純益4.82億元，季減2.4%，較2017年第4季稅後純益1.87億元，倍數以上成長，2018年第4季EPS為5.17元。

嘉澤已公告將配發8.7元現金股利，是歷年最佳水準，也優於去年配發的5.5元，盈餘配發率約50%，該公司將於6月14日召開股東會，法人預期，受到英特爾與超微（AMD）兩大平台帶動下，該公司2019年業績展望持續看好。

嘉澤2019年前兩個月營收21.25億元，年增20.4%，法人認為，首季營運表現將優於預期。展望第2季，法人指出，嘉澤為英特爾Purley金屬基座的首批認證供應廠商，在塑料扣件取得認證後，預計4月開始投產，此外，AMD將開始推出7奈米產品，嘉澤已順利取得首批供應商認證，兩大因素推動嘉澤第2季營運持續成長。

AMD下半年將推出Ryzen處理器，有可能刺激競爭對手英特爾一波降價行動，英特爾及AMD均為嘉澤客戶，將同時受惠於兩大廠挹注。

此外，嘉澤子公司嘉基，除了受惠於兩大美系公司Thunderbolt擴充基座纜線訂單增加，新增中系客戶，也可望帶動嘉基2019年營收呈現雙位數成長。