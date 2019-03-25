緯創2018年EPS為1.76元 2014年以來新高

2019-03-25 18:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



緯創今日召開董事會，通過2018年度財務報告。緯創2018年度合併營收8,895.4億元，營業淨利為107.66億元，稅前淨利為96.59億元，稅後淨利為49.08億元，每股盈餘為1.76元。

緯創2018第4季單季合併營收為2,554.9億元，營業淨利為39.98億元，稅前淨利為35.25億元，稅後淨利為21.14億元，每股盈餘為0.76元。

緯創董事會決議2018年股利分派，每股配發現金股利1.50元。因應未來發展之資金需求，董事會通過擬於不超過2.6億股之額度內，屆時視市場狀況及公司需求，擇適當時機及籌資工具辦理。