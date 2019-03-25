元大金董事會通過 擬配發現金股息0.9元

2019-03-25 18:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



元大金今（25）日公告，經董事會通過配發股利政策，擬配發現金股息0.9元，配發率高達56.6%。若以今日收盤價17.5元計算，現金殖利率高達5.14%。

元大金2018年稅後純益創新高，高達186.68億元，年增14.3%，由此可見，該金控合併綜效已顯現。值得一提的是，該金控過去五年配發率都落在40%左右，今年配發率竟高達56.6%。元大高層表示，主要目前外資持股約42%，算是外資投資人的期望，配發率在50%～60%，殖利率在5%以上。

據元大金2018年自結公告，全年稅後純益達186.68億元，每股稅後純益（EPS）達1.59元。