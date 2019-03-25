中光電董事會通過 配發3.5元股利

2019-03-25 18:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



中光電（5371）董事會今（25）日通過盈餘分配案，擬配發2元現金股利，及資本公積1.5元，合計3.5元股利。

近年來轉型有成的中光電，去年合併營收556.73億元，年增5%。稅後純益20.2億元，年增15%，EPS為4.65元，營運表現不俗。中光電今年前二個月累計合併營收71.75億元，年減5.9%，營運動能較去年同期略減。

亞洲最大智慧城市專業展會—2019智慧城市展，將於26至29日在台北南港展覽館盛大開展，現場除邀請世界各城市首長及市政團隊來台分享發展經驗外，相關廠商亦將發表不同的智慧化解決方案。中光電子公司—中光電智能機器人以「智能安控解決方案–飛天機器人」參展，從36組參賽廠商中脫穎而出，一舉奪得2019智慧城市企業組之「創新應用獎」，同時也入選大會首屆「AI•50」新創企業，為智慧城市50種最新穎的AI應用之一。

中光電智能機器人總經理忻維忠表示，中光電近年來聚焦商用無人機技術開發與智能解決方案，搭配政府部門推動城市智能化、數位化、創新化的發展目標，鎖定智慧安防、工業檢測、防災管理及智能營建等專業應用，期望能為社會創造更多的服務價值。