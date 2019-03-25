緯創去年EPS 1.76元 配現金股息1.5元

2019-03-25 18:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



代工廠緯創（3231）今（25）日2018全年財報，稅後淨利49.08億元，年增26.3%，全年每股盈餘為1.76元，緯創同時通過去年股利政策，每股配發現金股利1.5元，以今（25）日收盤價22.25元計算，殖利率約為6.74%。

緯創去年營收8,895.4億元，年增6.4%;毛利率4.2%，年增0.4個百分點;營益率1.2%，年增0.5個百分比;在毛利率、營益率雙雙成長下，帶動稅後淨利來到49.08億元，年增26.3%;每股盈餘1.76元，優於2017年1.48元水準。

緯創2018年第4季單季合併營收為2,554.9億元，季增12.2%、年減2.3%;毛利率4.4%，季增0.3、年增0.8個百分點;營益率1.6%，季增0.4、年增0.7個百分點;稅後淨利21.14億元，季增70.3%、年增31.9%，單季每股盈餘為0.76元。

同時，緯創董事會決議去年股利分派，每股配發現金股利1.5元。以今日收盤價22.25元計算，殖利率約為6.74%。

此外，因應未來發展之資金需求，緯創董事會通過擬於不超過260,000仟股之額度內，屆時視市場狀況及公司需求，擇適當時機及籌資工具辦理。