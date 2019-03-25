牧德4月2日轉上市掛牌 董座盼獲更多國際投資關注

2019-03-25 18:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



牧德（3563）今日發布新聞稿提到，在取得經濟部工業局核發的科技事業認證後，2月27日證交所審核通過及櫃買中心3月22日許可下櫃，4月2日在交易所正式掛牌，轉為上市公司，股本仍為4.26億元，股號仍為3563，而所屬類股將由其他類股轉換為光電類股。

牧德董事長汪光夏強調，AOI是一種技術，而非只能運用在某一種產業，不同產業面對大環境變動也許會有興衰，但AOI技術可以應用的層面非常廣泛，當科技越來越發達，產品越來越精密，自動光學檢測是不可逆的趨勢，亞洲AOI三小龍均受到投資者的青睞，現在牧德科技的外資持股比例也已超過25%，上市後，將能吸引更多國際投資機構的關注。

牧德強調，該公司是AOI的設備領導廠商，與韓國Koh Young及馬來西亞Vitrox號稱亞洲AOI三小龍，且獲利能力更為三小龍之首。主要競爭對手皆為世界級公司，如KLA-Tencor、Orbotech等等，此次上櫃轉上市的計劃，可以增加國際間的曝光度與知名度，有助於業務發展，今年牧德也將加強台灣、中國大陸以外的亞洲市場，韓國子公司已經開始運轉，期待透過新通路佈建，鞏固自身競爭優勢。

牧德也強調，公司屬於AOI Design house，人才是讓研發、產品、行銷具市場競爭力的關鍵，上櫃轉上市後，將助於吸引更多優秀人才投入、充實團隊實力，並且增加籌資管道，牧德在105與106年連續在公司治理評鑑上名列前百分之五，藉由上市計劃，讓審計委員會得以順勢導入，強化內稽內控，使企業治理再向前一步。

受惠五箭策略與持續開拓AI新應用，牧德強調，從2016年6月至今，連續33個月營收年成長，第一和第四季屬於PCB傳統淡季，藉著既有產品市佔率擴大、新產品開發，牧德今年一、二月累計營收年增率仍有14.14%，在淡季及大環境不佳的狀況下，公司營運表現都能保持在很穩定成長的狀態，且隨著第2季將至，未來表現應可期待。