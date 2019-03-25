合庫金股利分派結果出爐 股息殖利率近4%

2019-03-25 18:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



合庫金控今（25）日決議去年股利分派，每股派發1.05元，其中現金股利0.75元，股票股利0.3元，與去年相同，以今日收盤股價19.2元計算，現金股息殖利率為3.9%。

合庫金控去（2018）年稅後純益160.02億元，創下歷史新高，年增率達8.77%，每股稅後純益為1.24元。合庫金指出，去年稅後純益年增8.77%，扣除股本擴張的部分，以及因應IFRS 9增加保留盈餘，所以今年股息維持與去年的相同水準，不過公司已經盡量配發現金給股東，可分配盈餘配發比率高達99.3%。

合庫金今日也決議股東會召開日期為6月21日，召開地點為台北市松山區長安東路二段225號B棟1樓 ，合庫銀行中崙總行的文康中心。

合庫金核心子公司合庫銀行去年稅後純益147.5億元，年增14.35%，主要來自淨利息收益率提升，以及穩定的手續費收入。

另外，合庫金控資產品質持續優化，逾期放款比率從2017年的0.34%下降至0.28%，呆帳覆蓋率從2017年的366.39%，提升至448.38%。子公司合庫銀行存款及放款量持續穩定成長，市占率居國內領先地位。

合庫金資本適足率122.27%，雙重槓桿比率110.11% ，合庫銀行資本適足率13.59%，第一類資本適足率10.74%。