整合集團資源 智伸科解散清算兩家子公司

2019-03-25 16:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



智伸科(4551)今(25)日召開重大訊息說明宣布，為整合集團資源，節省營運成本，精簡投資架構，經董事會決議通過子公司Global Win Limited.、東莞海盛辦理解散清算。

智伸科指出，東莞海盛是透過Global WinLimited.位於中國大陸100%持股的轉投資事業，2006年12月19日開始設廠投資迄今；東莞海盛原位於廣東省東莞市東坑鎮初坑大地工業園內，註冊資金額為1000萬美元，主要從事精密金屬零部件加工。

東莞海盛產品種類跨越電腦硬碟、通訊零件、汽車零件、電子零件、工業產品、醫療器材、光學元件及閥門等，客戶主要分佈于美國、德國、英國、韓國及日本等國家；公司擁有先進的設備，主要有CNC數控加工中心、CNC數控車床、精密雙面磨床、瑞士進口線割機等機台及精密的量測儀器。

智伸科表示，東莞海盛於東莞市東坑鎮的廠房為租用而非自有，鄰近東坑鎮本公司另於東莞市寮步鎮設有東莞海益機械配件、及布局華東在浙江省嘉興市嘉善縣設有浙江智泓科技，兩公司都是100%持股的轉投資公司，且廠房都是自有，為節省集團營運成本和因應客戶產品整合規劃，近年來已逐步計劃性將東莞海盛的產品生產和員工順利移轉至上述轉投資公司做整合。

智伸科強調，移轉完成後，經多方考量東莞海盛已無實質存在的必要性，評估透過解散清算後，一方面可精簡投資架構；另一方面，可將剩餘資本金匯回母公司重新做有效利用一舉數得，經董事會決議解散清算子公司Global Win Limited.及東莞海盛。