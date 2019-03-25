楠梓電擬現金減資 下午4時證交所說明

2019-03-25 15:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



老牌PCB廠楠梓電(2316) 預計今(25) 日16時於證交所3樓記者室，由主管陳其男說明為調整資本結構提升股東權益，擬辦理現金減資退還股款。

楠梓電2017年時已完成一次現金減資，當時減資後實收資本額為23.88億元、每股淨值提升至32.19元。