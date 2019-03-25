家登跌停反應專利判賠利空衝擊 法人：不影響台積電

2019-03-25 12:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



家登(3680)遭全球最大晶圓和光罩盒供應商英特格（Entegris）控告，台灣智慧財產法院一審判決英特格勝訴，家登須賠償9.8億元，高額的罰金衝擊今(25)日股價跳空重挫至跌停31.05元；法人認為，家登是台積電極紫外光光罩盒（EUV Pod）獨家供應商，今年基本面看好，且預估這起專利訴訟並不會對台積電造成影響。

家登與英特格的專利訴訟纏訟多年，上周五一審判決出爐，台灣智慧財產法院判決家登敗訴，須賠償此產品在2009~2018年間銷售毛利6.5億餘元的1.5倍懲罰金、也就是9.8億元給英特格，推算將影響家登每股純益約13.9元。

法人研判，家登在極紫外光光罩盒（EUV Pod）的進度比美商快很多，不排除美商透過專利訴訟手段來影響家登、甚至影響到客戶對供應商的態度，據透露，美商恐有違反營業秘密的可能，且這起訴訟的產品是舊產品，並不是關鍵專利，並不會影響EUV的出貨。

法人透露，台積電今年在7+奈米的出貨量將會提高，家登是EUV光罩盒的獨家供應商，且台積電的需求量遠高於三星，在出貨量持續提高下，家登今年的基本面上具有很強的轉機，今年本業包括毛利率、利潤率都可望逐季往上提升。

外界雖傳出這起訴訟恐將牽動晶圓代工大廠晶圓盒的供應狀況，但法人則是強調，這起專利訴訟，對台積電並不會造成影響；法人指出，家登將準備好相關的罰款金額，且將上訴，在這訴訟的過程中，並不會影響出貨。

法人表示，據了解，家登己有新的證據，證明並不涉及專利侵權；目前需要觀察的是，會計師是否會要求在第1季財報中先行認列罰款金額，如果會計師要求認列，在首季財報上將會很難 力但並不是現金事件。

法人表示，由於法院判賠金額相當高，一次性利空的衝擊難免，要先消化掉這些賣壓才會回歸基本面表現；家登今日以跌停31.05元開出鎖死，盤中跌停賣單逾1800張，成交量僅176張。