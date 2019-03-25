親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

面對假新聞紅色統戰，台灣如何守住民主？

蔡英文拚外交喊話韓國瑜 請告訴中國「停止打壓台灣」

家登跌停反應專利判賠利空衝擊 法人：不影響台積電

2019-03-25 12:31經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

家登(3680)遭全球最大晶圓和光罩盒供應商英特格（Entegris）控告，台灣智慧財產法院一審判決英特格勝訴，家登須賠償9.8億元，高額的罰金衝擊今(25)日股價跳空重挫至跌停31.05元；法人認為，家登是台積電極紫外光光罩盒（EUV Pod）獨家供應商，今年基本面看好，且預估這起專利訴訟並不會對台積電造成影響。

家登與英特格的專利訴訟纏訟多年，上周五一審判決出爐，台灣智慧財產法院判決家登敗訴，須賠償此產品在2009~2018年間銷售毛利6.5億餘元的1.5倍懲罰金、也就是9.8億元給英特格，推算將影響家登每股純益約13.9元。

法人研判，家登在極紫外光光罩盒（EUV Pod）的進度比美商快很多，不排除美商透過專利訴訟手段來影響家登、甚至影響到客戶對供應商的態度，據透露，美商恐有違反營業秘密的可能，且這起訴訟的產品是舊產品，並不是關鍵專利，並不會影響EUV的出貨。

法人透露，台積電今年在7+奈米的出貨量將會提高，家登是EUV光罩盒的獨家供應商，且台積電的需求量遠高於三星，在出貨量持續提高下，家登今年的基本面上具有很強的轉機，今年本業包括毛利率、利潤率都可望逐季往上提升。

外界雖傳出這起訴訟恐將牽動晶圓代工大廠晶圓盒的供應狀況，但法人則是強調，這起專利訴訟，對台積電並不會造成影響；法人指出，家登將準備好相關的罰款金額，且將上訴，在這訴訟的過程中，並不會影響出貨。

法人表示，據了解，家登己有新的證據，證明並不涉及專利侵權；目前需要觀察的是，會計師是否會要求在第1季財報中先行認列罰款金額，如果會計師要求認列，在首季財報上將會很難 力但並不是現金事件。

法人表示，由於法院判賠金額相當高，一次性利空的衝擊難免，要先消化掉這些賣壓才會回歸基本面表現；家登今日以跌停31.05元開出鎖死，盤中跌停賣單逾1800張，成交量僅176張。

家登台積電光罩

相關新聞

經濟解析／美公債殖利率倒掛 經濟衰退要來了嗎?

2019-03-25 09:08

台股重挫逾百點 顧立雄：信心沒有崩潰 不需介入

2019-03-25 10:44

明基材、力特可望受惠轉單效應 股價逆勢大漲

2019-03-25 11:59

台股下挫169點 台積電市值蒸發1685億

2019-03-25 10:01

股后蒙塵 恒大健-DR今起變更交易方法

2019-03-25 11:34

市場波動大 金管會：希望金融業少發現金股利

2019-03-25 11:30

台股開盤大跌百點 金管會：投資人信心未崩潰

2019-03-25 11:09

融券回補軋空力道減弱 法人：逢高減碼、擇優布局

2019-03-25 11:08

台股跌逾160點 投顧：月線不破多頭不變

2019-03-25 10:37

權值股回測 台股重挫失守10500點

2019-03-25 10:31

誠美材擬申請債務協商 早盤爆量打開跌停

2019-03-25 09:36

金管會約談金控家族 台新金首家主動申報持股逾10%

2019-03-25 09:24

台股開盤跌103.95點

2019-03-25 09:21

誠美材申請債協 早盤亮燈跌停

2019-03-25 09:19

台股上逢套牢反壓 法人估高檔震盪機會增

2019-03-25 08:25

今日台股盤前重點掃描

2019-03-25 07:25

台股交易新舊制度 四大差異

2019-03-25 00:07

逐筆交易擬真平台 周一盤後上線

2019-03-25 00:06

加碼台股 公股行庫銀彈330億

2019-03-24 23:54

國安基金擴至1兆？ 周三審查

2019-03-24 23:38

誠美材全額交割？ 本周分曉

2019-03-24 23:26

台積領銜 台股演回補大戲

2019-03-24 23:20

智慧城市概念股／亞太、遠傳 前景閃亮

2019-03-24 22:57

智慧城市概念股／遠雄、台玻 成長可期

2019-03-24 22:57

智慧城市概念股／仁寶、廣達 營運看旺

2019-03-24 22:57

智慧城市概念股／緯創、中華電 買盤湧

2019-03-24 22:57

智慧城市概念股 多頭聚焦

2019-03-24 22:57

永豐金權證交易 抽黃金

2019-03-24 22:50

法人買超股 股價有撐

2019-03-24 22:48

高殖利率股 可攻可守

2019-03-24 22:48

一周盤前解析／車用半導體生技 搶鏡

2019-03-24 22:48

三好族群抗震 躍主流

2019-03-24 22:48

蔡明彥專欄／5G四大題材 炒熱供應鏈

2019-03-24 22:46

就市論勢／光學、電動車 吸睛

2019-03-24 22:40

技術指標／台股箱型整理 資金行情待續

2019-03-24 14:07

美股上周五驚挫 考驗台股多頭

2019-03-24 13:59

FED哼「鴿」 公股銀行加碼台股 銀彈330億元

2019-03-24 13:54

偏光板原材供應吃緊 供需影響產品報價波動找商機

2019-03-22 14:57

高含金量千里馬 30檔台股長投最佳標的

2019-03-22 14:55
看更多

熱門文章

台股下挫169點 台積電市值蒸發1685億

2019-03-25 10:01

高殖利率股 可攻可守

2019-03-24 22:48

美股上周五驚挫 考驗台股多頭

2019-03-24 13:59

台積領銜 台股演回補大戲

2019-03-24 23:20

市場波動大 金管會：希望金融業少發現金股利

2019-03-25 11:30

逐筆交易擬真平台 周一盤後上線

2019-03-25 00:06

三好族群抗震 躍主流

2019-03-24 22:48

美股大跌460點 台股漲多恐修正

2019-03-24 15:49

智慧城市概念股 多頭聚焦

2019-03-24 22:57

經濟解析／美公債殖利率倒掛 經濟衰退要來了嗎?

2019-03-25 09:08

台股交易新舊制度 四大差異

2019-03-25 00:07

FED哼「鴿」 公股銀行加碼台股 銀彈330億元

2019-03-24 13:54

長虹 股息 上看10元

2019-03-24 22:39

聯嘉 獲特斯拉擴大釋單

2019-03-24 22:45

第一金控獲利回升 法人估現金股利逾1元

2019-03-24 15:15

智慧城市概念股／緯創、中華電 買盤湧

2019-03-24 22:57

今日台股盤前重點掃描

2019-03-25 07:25

環工三雄 去年獲利靚

2019-03-24 22:40

盤中逐筆交易插隊難 程式交易占上風

2019-03-24 20:43

汽車零組件 今年有壓

2019-03-24 22:43

金管會約談金控家族 台新金首家主動申報持股逾10%

2019-03-25 09:24

智慧城市概念股／仁寶、廣達 營運看旺

2019-03-24 22:57

美債殖利率倒掛 台股開盤重挫160點

2019-03-25 09:11

台股重挫逾百點 顧立雄：信心沒有崩潰 不需介入

2019-03-25 10:44

中鋼 下季盤價看漲

2019-03-24 22:43

權證教戰／熱門標的輪動 留意蘋果發表會效應

2019-03-24 14:11

法人買超股 股價有撐

2019-03-24 22:48

臻鼎拚成長 強攻5G

2019-03-24 22:40

半導體族群利空罩頂 台積電、聯發科聯袂重挫

2019-03-25 10:57

欣興、嘉聯益 押長天期

2019-03-24 22:52

台股開盤跌103.95點

2019-03-25 09:21

智慧城市概念股／亞太、遠傳 前景閃亮

2019-03-24 22:57

誠美材擬申請債務協商 早盤爆量打開跌停

2019-03-25 09:36

志聖、牧德 營運添活水

2019-03-24 22:40

技術指標／台股箱型整理 資金行情待續

2019-03-24 14:07

誠美材申請債協 早盤亮燈跌停

2019-03-25 09:19

逐筆撮合新制市價下單 券商：小型股波動較大

2019-03-24 15:50

崇友去年EPS3.63元 董事會每股擬配2.6元現金

2019-03-24 18:21

法人：搶攻陸「藥」塞 瑩碩等收割

2019-03-24 13:35

緯軟 將發2.7元股利

2019-03-24 22:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top