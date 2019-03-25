明基材、力特可望受惠轉單效應 股價逆勢大漲

2019-03-25 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



誠美材（4960）上周申請債務協商，衝擊市場信心，今（25）日遭空方狙擊，爆出超過7萬張大量，股價重挫，盤中一度跌至11.5元跌停，隨後買盤進場，股價小幅回溫。明基材（8215）和力特（3051）傳可能受惠轉單效應，無懼台股大盤走弱，逆勢大漲，明基材更在盤中攻上31.05元漲停。

偏光片屬液晶顯示（LCD）面板關鍵零組件，近年鮮少擴產，在面板廠大舉擴充新產能之際，導致偏光片供給吃緊，誠美材、明基材等廠商，目前產能皆維持滿載。誠美材日前針對部分中國大陸客戶，已漲5%到10%；明基材也在醞釀漲價。如今誠美材走上債協，出乎外界意料，不少面板廠紛紛展開布局，以確保供料無虞。

誠美材今年1月14日至今，公司內部經營權動盪持續，日前還出現董事會「鬧雙包」的情況，4月26日將召開臨時股東會，全面改選七席董監事。誠美材經營層不穩，使各銀行基於公司負責人適法性有疑慮的風險考量，即便其有資產可擔保，各項額度仍全數遭凍結，公司購料及還債都得用現金，流動性出現問題，營運狀況急轉直下。

如今，誠美材申請債協，目標恢復信用狀（LC）購料額度，並讓短期借款還款期限，展延一到兩季。誠美材發言人連巍鐘表示，將全力跟銀行團協商，現在並無聽說有客戶轉單，不過客戶也很急，近期持續有在關心供料狀況，公司會持續更新最新狀況，目前確定4月可以正常出貨，購料是要買5月的料，力求5月不要影響太大。