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市場波動大 金管會：希望金融業少發現金股利

2019-03-25 11:30經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金融市場波動大，金管會基於金融業穩健經營考量，希望金控、銀行及保險業，能少發現金股利，多厚實資本，以強化風險承擔能力。

金管會主委顧立雄今天在立法院受訪時，對於會否擔心管保險業會影響金融股價表示，他會在意保險業的穩定經營，重於股價，我們因應IFRS17已經有點喘了，大家要厚實準備金，加上現在國外投資比重偏高，當期損益重大變動，也要厚實這部分準備。

金融市場變化大，保險業是一個，銀行也是一塊，大家要多提準備金，「不要把錢都發完」。所以你希望他們不要發這麼多現金股利？顧立雄說：「我的意思在發之前要想清楚。」

銀行、金控也是這樣嗎，他們沒有IFRS17問題？你說因國際金融市場變化太大，金控、銀行也應厚實資本、少發現金股利？顧立雄說，對阿，因多發現金股利後，再用次順位債，這就是我們現在談的，總損失吸收能力問題。

你發次順位債是相互買，他倒就影響到我，就像「大到不能倒」的電影一樣。

你們仍希望他們以普通股增資？顧立雄說，對，現在最堅實的資本增加仍是發普通股，這是最紮實的資本，因發次順位債、特別股都沒有用普通股來得紮實，不要多發現金股利，某種程度也是回應這個，你增加普通股才能真正因應危機的能力。

但大家擔心多發股票股利、股本彭脹，EPS會下來？不利股價？股價重要還還厚實資本重要？顧立雄說，對啦，所以我們監理的觀點是穩健因應可能的變化。

投資人如果投資金融股拿不到現金股利，會否失望？顧立雄表示，他們仍要儘量增資；股利發放主要是盈餘，提30%公積這是基本要求，至於大股東是否願意再增資，我們都希望大股東普通股的增資可以多考量。

金融市場波動大，金管會基於金融業穩健經營考量，希望金控、銀行及保險業，能少發現金...
金融市場波動大，金管會基於金融業穩健經營考量，希望金控、銀行及保險業，能少發現金股利，多厚實資本，以強化風險承擔能力。 圖／聯合報系資料照片
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