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融券回補軋空力道減弱 法人：逢高減碼、擇優布局

2019-03-25 11:08經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

近期融資開始大增雖掀起軋空，但隨著融券持續回補，軋空力道越來弱。法人表示，漲多且高估的股價將失去支撐力道 ，回檔修正的可能性 就會大增，目前操作宜採逢高減碼再擇優布局。

永豐投顧表示，上周五（22日）大盤融資餘額1,282.53億元，融券餘額617,894張；櫃買市場融資餘額489.66億，融券餘額111,114張，散戶在上市、櫃股票皆融券回補。上周四（21）日融券餘額63.7萬張，創去（2018）年11月26日新高水位。根據過往經驗，融券回補高峰為3月中旬至4月中旬期間，由觀察大盤融券餘額削減幅度可約略得知此波行情何時結束。

宏遠證券研究部表示，自行車、汽車、運動服飾及鞋業、5G 網通股及CCL、ABF、手機零組件包含IC 設計、PA、軸承及散熱、生技股、新上市櫃等公司近期股價大漲，但其中有些好公司股價不修正且繼續上漲，建議逢高獲利了結。

宏遠證券研究部說，特斯拉大降電動車售價，特斯拉概念股股價弱勢，但預期未來電動車買氣將爆發，可留意股價先回檔修正的康普（4739）、美琪瑪（4721） 、和大（1536）、江興鍛（4528）、 江申（1525）等公司；股價修正過、本益比不高、股價基期低、今年獲利往上，可留意泰鼎-KY（4927）、健鼎（3044）、文曄（3036）、微星（2377）、順德（2351）、力成（6239）、仁寶（2324）及M31（6643）等。

融券電動車

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