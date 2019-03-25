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經濟解析／美公債殖利率倒掛 經濟衰退要來了嗎?

2019-03-25 09:08經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

美債殖利率曲線10年期與3個月期利差出現倒掛，為2007年以來首見，市場擔憂經濟衰退，經濟衰退真的要來了嗎？

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德分析，自去年起，美國10年債殖利率就出現低於5年債殖利率，非常接近2年債殖利率，現在突破3個月債的殖利率，看來像是一波浪潮，自遠而近襲來，倒不像是經濟衰退，而是金融面的震盪走在前面。

孫明德解釋，金融比較敏感，所以通常都是先衝擊金融面，再波及實體經濟，例如2008年全球金融市場就不好，但經濟衰退是發生在2009年，所以這種利率倒掛的警訊，反而要先注意金融面。

為何會發生這種殖利率倒掛的現象？孫明德說，簡單的說，銀行利率3個月的利率低，而3年利率高，錢放愈久、利息愈高才正常，但如果發生倒掛，就是3年利率低，反而3個月的利率高，就反常了。

孫明德說，銀行不會發生倒掛這種事，但債券市場就有可能，因為大家都為了避險，而跑去買10年債，導致10年債大漲、殖利率大跌，因為大家認為短期債有風險，就都往長期債躲。

至於為什麼金融面會受到影響，孫明德解釋，其實倒不是因為流動性大減，,因為2007-8時，市場流動性並不少，仍然出現金融系統性風險。因此，即使美國聯準會明天就宣布降息，也不會因為流動性增加，而降低金融風險，因為問題不在流動性，而在於金融系統面臨一個臨界點。

孫明德說，過去多年美國實施量化寬鬆(QE)政策，如今要逐步回到正常，美國利率升到2.5%，加上QE退場，「揚湯止沸」，不如「釜底抽薪」，金融面的熱潮 ，用壓抑的作法無效，抽走資金最有效，金融系統面臨被聯準會「釡底抽薪」，大家就會產生風險意識，這些意識的交集 就是「利率倒掛」，至於經濟衰退，可能是金融面之後，才會受影響

孫明德表示，現在很多人說，經濟只是低度成長，不是衰退，但如果美國由3%掉到2%， 歐元區由2%掉到1%，中國由7%掉到6%，全球都會不好受。

台經院景氣預測中心主任孫明德。 聯合報系資料照
台經院景氣預測中心主任孫明德。 聯合報系資料照
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