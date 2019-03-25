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今日台股盤前重點掃描

2019-03-25 07:25經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

一、誠美材風暴擴大 面板爆斷鏈危機

https://money.udn.com/money/story/5612/3716687

偏光板大廠誠美材上周五（22日）無預警宣布因資金周轉發生困難，導致生產受阻，將申請債權債務協商。時值偏光板供不應求，近期陸續漲價5%至10%，誠美材風暴延燒，將導致偏光板供應更吃緊，面板業出現關鍵零組件斷鏈危機。

二、台積領銜 台股演回補大戲

https://money.udn.com/money/story/5607/3716688

台股融券回補邁入最高潮，台積電、台塑化、台化、國巨等重量級大廠，本周將上演股東會前的「融券回補大戲」，總計189家上市櫃企業、3萬張融券，逾28億元的回補買盤本周齊步進場，力抗美股亂流。

三、家登專利案敗訴 撼動晶圓鏈

https://money.udn.com/money/story/5612/3716664

全球最大晶圓和光罩盒供應商英特格（Entegris）與台灣上市公司家登在晶圓盒的專利纏訟，台灣智慧財產法院一審判決英特格勝訴，家登須支付9.8億元賠償金，侵蝕家登每股純益達13.9元。

四、三星S10熱銷 供應鏈進補

https://money.udn.com/money/story/5612/3716669

全球智慧手機龍頭三星新款旗艦機Galaxy S10系列上市後，兩岸銷售報捷，其中，中國大陸市場上市不到半個月，已銷售超過50萬支，市占率從原本1%，跳升至3.6%，台灣市場買氣也出乎電信業者預期，優於前一代的S9系列機種。

五、三好族群抗震 躍主流

https://money.udn.com/money/story/5607/3716391

雖美股上周五（22日）重挫，但觀察台股周線連二紅，指數站穩10,600點關卡之上；法人昨（24）日表示，現階段雖市場資金不虞匱乏，但因美股波動劇烈，股市將面臨多空震盪整理，獲利好、展望好、股利率好的「三好族群」，走勢可望相對抗震。

六、長虹股息 上看10元

https://money.udn.com/money/story/5710/3716407

長虹建設（5534）去年年報尚未公布，不過光是去年前三季每股稅後純益（EPS）就超過12元，法人估公司去年每股獲利有機會達15元；按照過去公司每年配息約六成左右來看，每股配發有機會近10元現金股利。

七、環工三雄去年獲利靚

https://money.udn.com/money/story/5710/3716363

環境工程三雄不受景氣循環及美中貿易戰衝擊，去年持續穩穩賺，日友（8341）營收、獲利續創新高，可寧衛及崑鼎也保持賺一個股本以上的成績。業者也大方配息，日友擬配現金股利6.5元、崑鼎現金股利更達10.82元，都優於前一年。

家登股利

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