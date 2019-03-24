崇友去年EPS3.63元 董事會每股擬配2.6元現金

2019-03-24 18:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



電梯大廠崇友（4506）去年合併營收達42.49億元與前年持平，獲利部分隨著案源結構持續優化與良好營業費用控管，稅後純益達6.42億元，每股稅後純益達3.63元。公司決議每股配發2.6元現金。

崇友去年新梯出貨完工台數維持高檔水準近2,100台，其中汰舊換新銷售完工台數表現較前一年度成長21%，推升汰舊換新營收比重占整體新梯業務營收提升至21%水準。在維保業務穩定增長下，帶動崇友去年維保台數提升至近35,000台。

崇友表示，受惠中高端「堅尼西斯」品牌在商用案源接單表現維持，去年辦公大樓、百貨及飯店案源完工台數比重保持12%，「堅尼西斯」品牌營收比重仍維持逾15%，加上營業費用控制得宜，崇友去年毛利率、營業利益率分別達30%、17%的表現。

崇友去年合併營收達42.49億元，稅後純益達6.43億元，較前年8.3億元減少22.5%，每股稅後純益達3.63元；崇友表示，2017年因有一次性處分資產利益貢獻，若扣除此部分，去年獲利仍有3%成長；公司擬配發每股2.6元現金股利，配發率72%，以周五(22日)收盤價59.20元計算，若後續順利填息，現金殖利率4.39%。