FED哼「鴿」 公股銀行加碼台股 銀彈330億元
聯準會（Fed）鴿派訊息更為強烈，搭配美元走勢趨貶，有助於風險性資產表現。八大公股銀行看好金豬年台股行情，醞釀伺機大加碼，預估總計可動用銀彈約330億元。
第一金控暨銀行董事長董瑞斌說，過去幾年就是資金行情，今年除了資金之外，重點是要看有沒有實際的基本面來支持。
董瑞斌表示，今年整體金融市場比去年第四季樂觀，全球經濟成長趨緩但不會崩盤，平穩沒有大驚奇。從各國的經濟基本面來看，沒有可以大幅度升息的本錢，資金依舊寬鬆。董瑞斌表示，一銀今年會提高台股等財務操作部位，加碼價值型、收益型股票，但是持有期間會縮短。
一銀董事會已決議台股投資部位從現有70億元，倍增至140億元，目前持股水位僅84億元，還有很大的加碼空間；一銀主管表示，雖然今年全球經濟放緩，加上美中貿易戰牽連台股走勢，但當台股回測時，即為加碼好時機，投資報酬率以8％為目標。
華銀高層主管指出，華銀去年台股水位已增加到210億元，並貢獻盈餘約10億元，創歷年新高。今年將精益求精，台股水位規劃增加至300億元，還有約百億元加碼空間。選股方面規畫低波動、高股息殖利率族群，扣除策略性持股後，再進行短線操作。
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