美股四大指數下挫 恐衝擊台股本周行情

2019-03-24 11:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



美股上周蘋果、美光等領漲科技股，加上美國聯準會今年可能不升息等訊息提振，展現強勁走勢；台股受激勵走揚，至周五（22日）收在10639.07點，寫下今年高點，並持續站穩所有均線。展望本周，美股四大指數上周五下挫作收，恐衝擊台股行情，法人預期此利空已反覆測試，台股跌幅有限。

上周五，美國四大指數相繼收黑，道瓊工業平均指數大跌460點，單日跌幅1.8%；標普500和那斯達克綜合指數，單日分別大跌1.9%和2.5%；費城半導體指數單日重挫2.9%。總結上周，道瓊工業指數跌1.3%，標普和那斯達克各跌0.8%和0.6%。美股此波大跌，為台股至今的多頭行情添變數。

法人指出，美股的重挫，主要來自美債3年與10年期殖利率倒掛影響，加上歐美PMI走弱，歐洲多國債券再見負利率等，如果無其他重大利空，應不至於出現波段大跌。台股本周一可能先回測年線，但由於台股今年漲幅較多數國家少，預期跌幅不會太大，不會有去年10月的股災，在高檔盤整機會高。

台股上周越過年線反壓，單周上漲200點，相較前周，順利收復5日線及年線。華南投顧董事長儲祥生認為，本周基本面變化有限，應走技術面行情，台股最重要的大格局，仍是看美股，美股目前走勢難以預測，任何好消息點燃個股，進而推動台股大盤往上走，台股可能走輪漲輪動格局，輪漲概念股包括5G、記憶體、被動元件、矽晶圓等。

不過，儲祥生提醒，去年外資賣超3,400億元，至今已補了1,000多億元，要小心外資可能反手轉賣。台新投顧副總黃文清認為，需觀察積極做多的外資是否調整策略，並要特別小心回檔風險，需留意中美貿易戰談判進程等消息，以及匯率上的表現，特別是美元指數的表現，短期的重心，包括蘋概股、半導體、5G、車用電子等族群。

中美貿易談判持續進行，美國和中國大陸本應在3月初簽屬一項貿易協定，但談判狀況並不順利，鎖定4月底前達成協議；中國日前宣布，雙方將於本月28至29日在北京舉行第八輪中美高級別貿易磋商，隨後中國國務院副總理劉鶴將在4月初率團赴美，展開第九輪磋商。