季底法人拚績效 3月買超股受關注

2019-03-23 13:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



法人表示，近期台股籌碼相對乾淨，股市穩定度增加，股價掀起另一波漲勢機會提高。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台股指數本周漲幅約為1.91%、台灣50指數漲幅為2.42%，權值股表現優於大盤指數，顯示法人在第一季將結束前，加碼權植股拚績效的操作。3月三大法人機構同步呈現買超，買超前20名股票以金融股與中型電子股居多，法人拚季底績效標的也浮上檯面。

三大法人機構3月份買超前30檔股票中，金融股及有元大金（2885）、上海商銀、兆豐金、永豐金、玉山金及群益證，中型電子股有欣興、頎邦、南電、聯茂、建策、群電與致茂。

群益投顧說，中小型電子股技術面多頭、獲利維持成長性，股價可望炒高，再宣稱值得高本益比。從盤面類股輪動觀察，部分電子股爆量後進入整理，績優傳產與金融股輪動補漲。

操作上，接下來的個股多空重於指數空間，採取汰弱留強策略；財報不佳個股且股價爆量後跌破月線，修正幅度會大於指數震盪空間；若美股大漲而台股開高走低時，易發生爆量籌碼凌亂警訊。

法人機構在3月加碼的傳產股中，除權值股中鋼及寶成等大型權值股之外，也加碼台灣高鐵、中工、榮剛、南帝、如興。

三大法人在3月同步呈現買超，外資買超24.69億元，自營商也買超27.74億元，投信則買超10.06億元。

元富投顧表示，外資期現貨逆價差收歛，外資淨多單增加6,800口，淨多單攀升至6.3萬口，創一個月以來高檔水位，顯示外資在台股持續偏多操作。以內資為主的櫃買市場表現出色，站上年線創新高，5G與光學股是觀察重點。

永豐投顧表示，投信在第一季操作相當積極，資金分配較明顯倒向中小型股，主要著眼第一季的績效競賽取得領先。

不過，從過去經驗來看，在3月最後衝刺階段，自己跑得快不是獲勝的唯一方法，對手跌一跤也有相同的效果。所以投信重押的個股倘若已有很大的漲幅，需要留意變化之外，漲幅有限的個股倒是可注意標的。