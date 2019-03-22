禾聯碩家電展精銳盡出 推出國產品牌唯一沼氣防護空調

2019-03-22 23:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



去年每股純益 (EPS)達12.13元的興櫃家電大廠禾聯碩，獲利躍居家電之首，成為展場受矚目的上市櫃業者。該公司營業事業部總經理林欽宏指出，在「2019台北電器空調3C影音大展」禾聯碩精銳盡出，新推出R32變頻頂級旗艦型GF系列空調，是國產品牌唯一配備沼氣防護、去除懸浮粒子PM2.5濾網，及5D氣流功能的全新機種。

林欽宏表示，另有業界最大R32變頻一級8.0kW窗機及一級12.0kW、13.0Kw壁掛分離式、落地式氣冷箱型機，禾聯品牌的空調不僅家用機種齊全，小型商用以及變頻商用多聯機也陸續在今年推出，將進軍大型的商用多聯系統市場。將可帶動今年空調業績將可持續成長，挑戰國產品牌家用冷氣銷售量蟬聯第一大。

為響應各縣市政府家電汰舊換新方案，禾聯家電在這次展期中空調與電冰箱特別回饋現場消費者，全系列變頻空調現折3,000元，如購買變頻一級還可向當地縣市政府申請最高補助3,000元；電冰箱部分，展出一系列符合能源效率1至2級電冰箱，主動提供相較於市價2,000至6,000元不等的優惠折扣回饋消費者。