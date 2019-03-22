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瑞智去年EPS 2.2元 決議現金股息1.2元殖利率約4.5%

2019-03-22 21:26經濟日報 記者張義宮╱即時報導

瑞智精密（4532）董事會通過去年財報，壓縮機合併銷售1,902萬台，合併營收224.79億元，雙雙創下歷史新高；稅後純益11.5億元、每股純益(EPS)2.2元，並決議每股配發現金股息1.2元，殖利率約4.5%。

瑞智是全球第四大壓縮機大廠，去年的營運表現突出。瑞智今(22)日表示，去年壓縮機銷售1,902萬台，達成集團全年銷售目標1,900萬台的目標，較前一年同期成長7.7%，合併營收更首次突破200億元，全年合併營收達到224.79億元，較前一年同期成長13.3%。

瑞智指出，下半年雖受美中貿易及大陸空調市場景氣循環影響，全年獲利仍表現亮眼，去年稅後純益11.5億元，較前一年同期成長10.6%，EPS為2.20元，較前一年同期成長4.7%。

瑞智強調，為保留部分盈餘充實營運資金，以因應中美貿易影響及維持市場競爭，後續將持續增加資本支出進行擴產及轉投資，包含台灣觀音廠年產200萬台壓縮機組立線、大陸青島廠新設廠房及年產300萬台壓縮機擴產計畫、與百達精工合資成立年產1000萬套泵零件加工公司等，可望挹注公司營運成長動能。

董事會決議每股配發現金股息1.2元，配發率54.5%，以今日收盤價計算，殖利率約4.5%。 瑞智將於6月14日召開股東常會。

瑞智精密營收
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