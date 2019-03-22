外資本周大買台股233.77億元 最愛這十檔

2019-03-22 17:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股本周漲幅1.91%。聯合報系資料照 分享 facebook

台股本周漲幅1.91%，持續攻上今年來的高點，今(22)日以10,639.07點作收，外資買盤加持功不可沒，統計本周外資合計買超台股233.77億元，最受外資青睞的前十大買超股以權值股居多，金融股就占了4檔，本周買超居冠的個股是欣興、台積電(2330)居亞軍、第三名是永豐金、鴻海則名列第九名。

台股持續往上攻，外資大舉轉為買超，統計本周外資僅1個交易日是小賣超，其他都是買超，但因3月第一周外資仍是賣超，因此3月以來外資合計買超24.6億元，統計外資買超個股可以發現，本周買盤青睞權值股、金融股及具題材的個股，台積電、鴻海都是外資本周天天買超的個股。

欣興本周獲外資買超41,338張，高居買超冠軍，股價漲幅達15.25%；台積電以39,918張居亞軍，本周股價漲幅3.97%，外資今日買超7,399張，已連續買超6個交易日；第三名為永豐金，買超張數達37,703張，股價漲幅4.19%。

第四到第六名都是金融股，依序是玉山金、兆豐金、開發金，本周股價漲幅分別為4.89%、2%、1.49%；第七至十名依序是京元電，台達電、鴻海及大成鋼；外資已連續買超鴻海5天，合計買超16,751張，本周股價上漲3.4%。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，受到現階段處於美中貿易爭端的空窗期、聯準會偏鴿態度促使資金行情延續，但部分國際股市面臨利多出盡的回檔、市場關注全球經濟成長概況等多重因素的影響，近日台股表現呈區間波動，不過即使有回跌，空間也有限。

展望後市，沈萬鈞指出，台股除持續關注經濟數據變化外，仍需留意國際股市漲多拉回的壓力、電子業庫存去化情況、財報公布狀況、新台幣匯率走勢、外資籌碼動向等，預料短線台股大盤將在箱型區間整理，盤面上題材股輪動輪漲，操作上建議仍採選股不選市，在產業佈局方面，建議可關注資料處裡、AMD、車用電子、5G、AI等相關類股表現。