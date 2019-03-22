優沛國際以每股27.5元收購福盈科 溢價逾10%
優沛國際股份有限公司今（22）日宣布將公開收購福盈科技化學股份有限公司（1787），此次以每股27.5元收購，預計收購該公司普通股共計67,888,504股，收購新台幣為18億6,693.3萬元，自有資金逾五成，收購期間自3月25日至5月13日止。
收購優沛國際金額較今日收盤價24.9元溢價10.44%，此次公開收購案最低成就股數為34,623,138股（即不少於福盈科技已發行股份總數之51%），若收購股權比例達最低成就股數並取得投審會投資核准，次次公開收購即為成就。
優沛國際是由私募股權基金CDIB Capital Asia Partners L.P.（亞洲基金）與福盈科技之董事莊詩蘋與翁聰哲，為收購福盈科技的目的所共同設立的投資公司。亞洲基金董事總經理兼優沛國際董事吳忠懌表示，此為亞洲基金啟動在台槓桿收購第一案，未來會朝重新掛牌上市作為目標。
他說，福盈科技成立超過40年，為台灣地區紡織與皮革助劑領域歷史悠久的企業，隨時代變遷，台灣中小型傳統產業往往面臨許多發展瓶頸，如：全球化高度競爭、台灣產業外移、大陸同業迅速崛起以及產品生命周期縮短等衝擊。
亞洲基金為中華開發資本國際籌集的首檔區域型私募股權基金，由開發資本國際負責管理，而開發資本國際是開發資本旗下子公司，基金規模4.05億美元，投資人包括國際知名的家族投資辦公室、主權財富基金，退休基金、私募股權基金投資者及全球各地之保險公司與金融機構。
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