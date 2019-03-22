富邦人壽RBC 278% 財務長董采苓：今年沒有現增需求

2019-03-22 16:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



富邦金今（22）日下午舉行法人說明會，由於中壽、南山人壽相繼打算現金增加，加上去年底資本適足率（RBC）掉到278.3%，首度掉到300%以下，法人關注富邦人壽是否也跟進舉行現增，富邦人執行副總董采苓下午表示，資本適足率RBC去年底因市場變化降得比較多一些，今年已回升不少，預期不會掉到200%以下。最低標準只要達到250%以上，因此不會有需要現金增資的需求。

截至去年底富邦人壽總投資收入達1,307億元，較2017年同期成長4.1%，低於總投資資產規模的成長率7%，經常性投資收益為投資收益主要來源。

避險後投資報酬率為3.62%（避險前為4.63%）。市場波動下 未來觀察市場狀況提升，不動產也會伺機投資。國外債券會利率狀況伺機加碼。

金融資產未實現損失若只算採覆蓋法計算方式，至去年底損失高達527億元，不過截至目前為止，已幾乎轉正，淨值方面前2月也回升大約400億元，金控淨值總值達到5,000億元左右。

台美利差擴大、市場因此讓經常性避險成本增加，從前一年度44點到9點，反應準備金因素提升，2018年外匯部份是利得，反應整個市場去年美金升值3%的趨勢。

2018年的避險成本高達156bps，高於2017年的133bps希望未來擴大外幣管理提升。

2018年避險前經常性收益達到3.6% ，較去年有微幅成長，希望今年仍再維持績效。避險後因準備金因素而下滑至2.74%，較2017年的3.01%來得低。