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雅茗-KY去年EPS 3.11元 擬配每股3元現金股利

2019-03-22 16:19經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

雅茗-KY(2726)今(22)日公布107年年度財報，營收達新台幣21.74億元，年增8.98%，創上櫃以來歷史新高紀錄。獲利方面，受到第4季執行精簡人事、汰弱留強直營門店影響，全年稅後淨利為1.03億元，每股盈餘(EPS)為3.11元。

雅茗-KY董事會同時通過股利分派案，擬配發每股現金股利3元；其中，盈餘配發2元，資本公積配發1元。配發率高達96.5％，依今日收盤價格計算，現金股利殖利率達4.75％。公司並將於6月13日召開股東會。

雅茗-KY表示，107年全年營收成長8.98％，主因受惠於集團聚焦「快樂檸檬」品牌經營策略逐漸發酵、全球展店快速、品牌升級門店相繼開出、融入門店結合外送外訂的線上線下新零售體系及雅茗集團旗下各品牌不斷推出新品，使得營業規模擴大，全年營業額再度創下上櫃以來的新里程碑。

雅茗-KY指出，去年全年獲利雖比前一年度減少，但仍站穩1億元大關，獲利減少主因是，上半年汰換人事，強化加盟開發部門，導致上半年展店速度落後，致使相關營收、獲利受到影響。第4季採取壯士斷腕策略，關閉績效不佳直營門店及人事精簡，第4季獲利縮減，影響全年表現。

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