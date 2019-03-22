富邦金去年EPS 4.52元 連10年蟬聯金控每股獲利王

2019-03-22 16:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



富邦金控（2881）今（22）日舉行法說會，公布2018年富邦金控稅後淨利為477.3億元，每股盈餘（EPS） 4.52元，每股盈餘持續領先金控同業，連續10年榮登台灣金控業每股盈餘第一。

富邦金至2018年底富邦金控總資產突破7兆元大關，達7兆7,151億元，較2017年底成長11.5%，目前為國內第二大金控公司。

富邦金控並公布2019年2月自結稅後淨利，累計今年前二個月自結稅後淨利達79.96億元，每股盈餘（EPS）達0.78元，持續穩居金控每股獲利之首。

富邦金控董事長蔡明興表示，2018年富邦金控各子公司經營績效表現優異，並持續擴張多元金融版圖，重要進展包括：台北富邦銀行投資LINE Pay股權19.99%，為台灣銀行業與國際社群平台的跨界結合寫下新局。

富邦金控完成受讓富銀香港持有之廈門銀行普通股之股權交易案，正式直接持有廈門銀行19.95%股權，為大陸佈局再締造新里程碑。

富邦華一銀行新設武漢及西安分行，廣州及重慶分行也在籌設中，至2018年底於大陸營業據點共布建26個，為大陸服務據點最多的台資銀行。

亞洲區域布局方面，富邦人壽提高韓國現代人壽持股比例至62%，正式取得控制權並更名為「富邦現代人壽」，為富邦金控打「亞洲盃」布局再下一城。