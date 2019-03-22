誠美材17時30分重訊 說明董事會決議啟動債務協商程序

2019-03-22 14:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ╱即時報導



誠美材（4960）今（22）日17時30分將赴證交所召開重大訊息說明記者會，由該公司財務長連巍鐘說明董事會決議啟動債務協商程序相關事宜。

誠美材元月爆發經營權之爭，副董事長葉美麗一度取代何昭陽成為董座，隨後何昭陽採法律行動，恢復董座職務，後來又出現董事長鬧雙包事件。

眼見雙方陣營僵持不下，銀行不願動撥資金，導致誠美材近期陷入買原料的信用狀（LC）不能開、貸款不能借的窘境，買材料都得用現金，資金周轉出現問題。