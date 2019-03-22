Levi's重新上市漲逾三成 牛仔雙雄如興、年興齊紅同慶

2019-03-22 14:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美國百年老牌牛仔褲公司Levi Strauss（Levi's）暌違30多年後重新上市，掛牌首日股價大漲31.8%，收在22.41美元，市值突破80億美元，紐約證交易所更特別開放交易員穿牛仔褲上班，迎接Levi's回歸公開市場，台灣牛仔布相關兩大廠如興（4414）、年興今日股價齊紅同慶。

Levi's於1853年成立，1971年股票上市，1985年公司私有化下市，周四以每股發行價17美元重新在紐約證交所掛牌上市，盤中漲幅一度超過36%，終場大漲作收，Levi's為台廠如興及年興的重要客戶，兩家公司今日股價表現相對強勢。

如興透過併購成為全球最大型牛仔褲製造商，截至去年前三季，前五大客戶為Levi's、GAP、GU、H&M、美國童裝The Children’s Place（TCP），近期則是宣布併購美國服飾零售商Nanjing USA；今日以15元開高，盤中雖一度小翻黑到14.75元，終場則是以14.85元作收，漲幅0.33%。

年興去年營收87.79億元， 綜合損益總額歸屬於母公司業主為5.69億元，每股純益2.02元，為牛仔休閒服飾生產廠商，Levi's為主要客戶，今日以28.5元開高，一度拉升至28.9元，終場收28.4元，漲幅0.17%。