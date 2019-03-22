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台積電尾盤拉抬 台股收漲29.52點

2019-03-22 13:55經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股在突破年線後，K線持續攻高，量能也同步增溫，不過今（22）日多方力道趨弱，早盤過後，指數震盪走低，投資方出現在假日前逢高獲利了結的動作。終場跌幅收斂，大盤收10,639.07點，漲29.52點，漲幅0.28%，周漲幅1.9%，成交量1,303.55億元。

隨著美國公債殖利率大幅下跌，美元指數仍低，和聯準會會議釋出鴿派決策，美股走勢勁揚，以蘋果、美光為首，引領科技股創近期新高，不過多頭氣氛並未感染至亞洲股市，亞股今日多震盪拉回，由紅轉黑。日股跌0.4%，韓股跌0.1%，港股跌0.2%，陸股跌0.4%，台股表現則較為抗跌。

台股權值股部分，台積電（2330）尾盤拉抬，漲幅1.2%，鴻海收平盤價位，台塑化漲0.8%，大立光跌幅較深，逾1.6%，國泰金、富邦金也跌1%。

今躍上盤面，較為強勢的族群包括，砷化鎵的宏捷科、全新、穩懋；光學元件的亞光、揚明光、新鉅科；IC設計的聯發科、敦泰、群聯、新唐；PCB的南電、志超、台郡、台燿；網通的智邦、智易；遊戲股的大宇資、微星；自行車概念股的美利達、巨大；以及蘋果概念股康控、美律、力致、穩懋。其他如晶彩科、友輝、日馳、勤誠、揚智等個股表現也是市場焦點。

欣興，奇鋐、正文、達運、佳凌、技嘉、友訊等則有漲多熄火的態勢。

法人分析，以美股為主要指標的國際股市持續守穩，帶動台股加權指數續強，上檔雖面臨10,600~10,800點壓力區，存在套牢賣壓，不易急攻，但在美國利率暫不升息的情況下，資金有機會留在股市。

大盤近期有融券回補的行情，在後市操作上，可留意高殖利率、法人進場布局作帳的標的。

蘋果概念股台股高殖利率
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