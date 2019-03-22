美科技股釋利多 台股緩步墊高上漲29點收10,639

2019-03-22 13:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



蘋果（Apple）受券商上調評等、3月25日將推出串流媒體服務，美光財報正面，且允諾減產有助記憶體供需，提振半導體及科技類股走勢，相關訊息帶動台、韓股市早盤表現；台股加權指數今（22）日開高後呈現震盪格局，尾盤在台積電（2330）拉抬下，終場小漲29.52點，收在10,639.07點，成交量擴1,303.55億元，指數續創今年新高。

各大類股中，油電燃氣、資訊服務、觀光、半導體股、汽車等類股，為盤面上強勢類股。其中，資訊服務類股因逐筆交易擬真平台將上路，有望帶動軟體服務商精誠與敦陽科營收，觀光類股由85度C的美食-KY表現較強，油電燃氣類股在油價持續高檔下，台塑化較為強勢。

法人分析，台股加權指數在3月8日觸及月線後，指數反彈向上推升，在此期間，多方向上，收復短期均線5日、10日線，在此過程中，更突破年線反壓，技術面表現正面。

另觀察本月東亞地區主要貨幣走勢，仍有呈現走升現象，資 金面表現也正面，進而支撐盤勢表現。

不過，指數自今年1月4日開始反彈至今，逾1,300點，多方進入中期頸線10,500點上方的壓力區，且該壓力區上方累積近一年的套牢賣壓，後續消化賣壓，需時間與量能挹注，操作上需留意上方解套賣壓，近日指數呈現高檔震盪的機率偏高，遇壓宜調節持股以對。