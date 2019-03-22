安成藥攻上漲停 拉動生技股

2019-03-22 12:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



安成藥（4180）是國內重量級特殊學名藥，加陳國際藥業宣布，擬以每股現金72元公開收購安成藥後，在溢價差加持下，安成藥今（22）日開盤立即攻上漲停並且亮燈鎖住，鎖在漲停板70.6元，排隊委買的量達6萬多張，並且拉動其他生技股走強，展旺、台原藥等攻上漲停。

安成藥是繼中美冠科、百略後，國內第三家被收購下市的生技公司。

考量到學名藥競爭激烈，再加上安成藥未來轉型推動風險，董事長陳志明透過私人投資公司「加陳國際藥業」宣布以每股72元，溢價差近12%，最高總金額37.75億元收購安成藥在外流通約43.57%股權，收購成功後，安成藥將私有化下市。

安成藥將被收購，因為溢價差大，股價開盤立即攻上漲停來到70.6元，委買的單量一直維持在6萬餘，今日成交量為1,664張。展旺攻上漲停來到19.4元，價量齊揚；漲停還有台原藥，來到7.67元。

法人指出，台股中的美時、安成藥、法德藥、瑩碩生技等，都是專注於特殊或利基型學名藥物的開發。

安成藥宣布將分階性完成私有化下櫃，法人圈認為公司有意調整體質與業務方向後，重新向海外尋求掛牌，此舉是否也突顯學名藥廠商在台灣資本市場也開始面臨籌資困境，值得後續關察。